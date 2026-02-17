Napoli incendio distrugge Teatro Sannazaro Quattro intossicati danni a 15 appartamenti

Un incendio scoppiato nel cuore di Napoli ha distrutto il Teatro Sannazaro, causando l’intossicazione di quattro persone e danneggiando 15 appartamenti vicini. Le fiamme alte e il fumo nero hanno invaso la strada, portando i residenti a scappare in fretta. L’incendio ha preso fuoco nel teatro, che si trova al piano terra di un palazzo storico in via Chiaia, e ha raso al suolo gran parte della struttura.

Le fiamme, alte, il fumo denso. Paura tra i residenti della centralissima via Chiaia per l'incendio che ha coinvolto lo storico teatro Sannazaro di Napoli situato al pianoterra dell'edificio. "Siamo svegli dalle cinque, c'è una nube impressionante - raccontano - siamo in casa con i fazzoletti sul naso". Quattro persone sono rimaste intossicate per il fumo e alcune sono anche state condotte in ospedale soccorse dai sanitari del 118 per lieve intossicazione. Tutti sono stati trasportati in codice giallo in ospedale, le loro condizioni non destano preoccupazione. Non risultano persone ustionate né sono stati eseguiti altri interventi da parte dei sanitari del 118, presenti in via Chiaia con una postazione per intervenire in caso di necessità per i Vigili del fuoco ancora impegnati nell'attività di spegnimento delle fiamme.