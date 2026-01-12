FOTO Foglianise incendio in una carrozzeria | coinvolte quattro auto e bombole di GPL

Tempo di lettura: < 1 minuto Incendio nel pomeriggio di oggi in una carrozzeria di Foglianise. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Benevento, con il supporto della squadra del distaccamento di Bonea. Le fiamme hanno interessato quattro autovetture presenti all'interno dell'attività e alcune bombole di GPL e acetilene, rendendo necessario un intervento immediato per evitare ulteriori rischi. I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento completo dell'incendio e alla messa in sicurezza dell'area interessata. Non si registrano feriti. Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Foglianise, incendio in una carrozzeria: coinvolte quattro auto e bombole di GPL

