Incendiò quattro auto per estorcere 10mila euro | concordata una nuova pena

Ubaldo Leo, 61enne di Lecce, ha incendiato quattro auto per ottenere 10.000 euro, motivo per cui ha raggiunto un accordo per una nuova condanna. Leo, già condannato per associazione mafiosa, ha ammesso di aver dato fuoco a due veicoli che appartenevano a un imprenditore di noleggio auto. La sentenza prevede due anni di carcere e una multa di 1.600 euro, e la decisione è stata presa in seguito a un patteggiamento. Un particolare concreto: le auto sono state trovate distrutte in un deposito nel centro della città.

Ubaldo Leo ha ottenuto in appello due anni in continuazione a una precedente sentenza di condanna a 18 anni e mezzo per associazione mafiosa. Per questa vicenda, in primo grado, aveva rimediato 5 anni e 4 mesi LECCE - Due anni di reclusione e 1.600 euro di multa: è la pena ottenuta da Ubaldo Leo, il 61enne leccese già condannato per associazione mafiosa, nel processo in cui rispondeva di aver appiccato due incendi che danneggiarono quattro mezzi ai danni del titolare di un’azienda di noleggio con conducente, per “convincerlo” a consegnargli la somma di 10mila euro. La sentenza, emessa nei giorni scorsi dalla Corte d’Appello di Lecce, porta la firma della presidente Teresa Liuni e della consigliera Adriana Almiento.🔗 Leggi su Lecceprima.it

