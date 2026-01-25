Incendio nel negozio di biciclette elettriche a Milano | 22 persone intossicate anche 2 bambini in ospedale

A Milano, un incendio ha interessato un negozio di biciclette elettriche, provocando l’intossicazione di 22 persone, tra cui due bambini. Quattro di esse sono state ricoverate in ospedale per approfonditi controlli. L’intervento dei vigili del fuoco ha contenuto le fiamme, mentre le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. La situazione è sotto controllo e si stanno valutando eventuali conseguenze.

Paura in zona Certosa a Milano. Un grande incendio è divampato all’interno di un negozio di biciclette elettriche, al piano terra di un palazzo residenziale. L’intero condominio è stato evacuato e 22 persone soccorse. A causa dell’inalazione dei fumi, per 4 degli abitanti dello stabile, tra cui 2 bambini, si è reso necessario il ricovero in ospedale. L’incendio nel negozio di biciclette elettriche Potrebbe essere di origine l’elettrica l’incendio divampato attorno alle ore 12:30 in un negozio di biciclette elettriche di Milano. Le fiamme hanno invaso l’attività di via Giovanni Plana 29, in zona Certosa, raggiungendo anche le abitazioni dei piani superiori. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Incendio nel negozio di biciclette elettriche a Milano: 22 persone intossicate, anche 2 bambini in ospedale Scoppia un incendio in un negozio di bici elettriche a Milano: soccorse 22 persone, 4 ricoverateNella mattinata del 25 gennaio, un incendio si è sviluppato in un negozio di biciclette elettriche nella zona Certosa di Milano. Paura a Musso, 8 persone intossicate da monossido di carbonio: in ospedale anche due bambiniA Musso, in provincia di Como, si è verificato un episodio di intossicazione da monossido di carbonio che ha coinvolto otto persone, tra cui due bambini. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Muggiò, incendio in un negozio di materiale tessile: vigili del fuoco presenti con quattro mezzi; Incendio in uno storico negozio brianzolo; Incendio in via Cavour a Muggiò. Va a fuoco un negozio tessile; Muggiò, incendio in un negozio di tessuti in via Cavour. Incendio in un Negozio di Bici Elettriche a Milano: Evacuato un Intero EdificioUn incendio scoppiato in un negozio di biciclette elettriche a Milano ha portato all'evacuazione di un intero edificio. Fortunatamente, non si registrano feriti. notizie.it Milano, fiamme in un negozio di bici elettriche: 22 persone soccorseLe persone coinvolte, tra cui due bambini, sono state portate in ospedale dopo aver inalato i fumi dell'incendio. Si lavora per capire quali cause hanno scatenato il rogo Ventidue persone, tra cui due ... tg24.sky.it Ventidue persone, tra cui due bambini, sono stati portati in ospedale dopo aver inalato i fumi prodotti da un incendio divampato all'interno di un negozio di biciclette elettriche, questa mattina, al piano terra di un palazzo di via Giovanni Antonio Plana, a Milan - facebook.com facebook Sassari, incendio in un negozio di via Asproni: danni ingenti x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.