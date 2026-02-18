Incendio il Tar dice no al Comune | Ancora residui e amianto nell’area

Il Tar ha respinto il ricorso del Comune di Poggio a Caiano, confermando che nell’area di via Lombarda ci sono ancora residui di amianto e detriti, nonostante siano passati quasi tre anni dall’incendio. La decisione arriva dopo numerose segnalazioni dei residenti, che si sono lamentati per la presenza di materiali pericolosi ancora visibili sul sito.

Incendio nell'area industriale di via Lombarda a Poggio a Caiano, l'opposizione attacca il sindaco perché a distanza di quasi tre anni (agosto 2023) l'area presenta ancora macerie e materiali contenenti amianto. "Una situazione gravissima – scrivono i consiglieri di opposizione "Poggio Insieme" – che continua a rappresentare un serio rischio per la salute pubblica per chi vi abita, per chi vi lavora e persino per chi utilizza l'area di sgambatura per i propri animali domestici, nelle vicinanze. Il Tar ha rilevato un difetto di istruttoria e di motivazione nell'individuazione delle responsabilità da parte dell'amministrazione Palandri, ricordando che non esiste una responsabilità automatica del proprietario, ma occorre accertare in modo puntuale chi abbia effettivamente causato l'inquinamento, secondo il principio di chi inquina paga.