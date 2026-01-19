Incendio a Mariglianella | incubo inquinamento nell' area

Un incendio si è verificato nel pomeriggio di sabato 17 gennaio in via Galileo Galilei a Mariglianella. Sono in corso le verifiche da parte di Arpac per valutare eventuali impatti ambientali e rischi per la popolazione. Le autorità stanno monitorando la situazione e adottando le misure necessarie per garantire la sicurezza dell’area e dei residenti.

Sono in corso gli accertamenti di Arpac finalizzati a valutare gli effetti ambientali dell’incendio divampato nel primo pomeriggio di sabato 17 gennaio in via Galileo Galilei nel comune di Mariglianella. Le stazioni della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria che si trovano sottovento rispetto all’incendio (ad esempio quelle situate a Pomigliano e a Volla) hanno evidenziato nella serata del 17 un andamento orario della concentrazione di alcuni inquinanti, quali il particolato atmosferico e il benzene, compatibile con un contributo dovuto all’incendio, che si è aggiunto all’altro contributo dovuto alla diffusa accensione dei fuochi di Sant’Antonio.🔗 Leggi su Napolitoday.it

