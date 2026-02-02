Sparatoria a Milano aperto fascicolo | Procura indagherà poliziotto come atto dovuto

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla sparatoria avvenuta ieri a Rogoredo. Un uomo ha sparato contro la polizia ed è stato ferito. I fatti si sono svolti in zona, e ora gli inquirenti indagano per capire meglio cosa sia successo.

(Adnkronos) – La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla sparatoria in cui ieri, domenica 1 febbraio, è rimasto gravemente ferito un uomo, che ha sparato ai poliziotti in zona Rogoredo ed è stato colpito. L'uomo, cinese di 30 anni, forse con disturbi psichiatrici, dopo aver rubato la pistola a una guardia giurata, ha avuto un conflitto a fuoco con gli agenti che lo hanno intercettato in strada.

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla sparatoria di domenica a Rogoredo.

La Procura di Milano aprirà nelle prossime ore un fascicolo d’indagine sul poliziotto coinvolto nella sparatoria di domenica a Rogoredo.

