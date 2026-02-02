Milano | aperto fascicolo su sparatoria procura indagherà poliziotto come atto dovuto

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla sparatoria di domenica a Rogoredo. La polizia indaga su un episodio in cui Liu Wenham ha aperto il fuoco contro gli agenti ed è stato ferito. La vicenda, ancora sotto esame, ha scatenato l’interesse delle autorità senza che siano ancora chiare tutte le motivazioni.

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla sparatoria che ieri, domenica 1 febbraio, stava costando la vita a Liu Wenham, che ha sparato ai poliziotti in zona Rogoredo ed è stato colpito. L'uomo, forse con disturbi psichiatrici, dopo aver rubato la pistola a una guardia giurata, ha avuto un conflitto a fuoco con gli agenti che lo hanno intercettato in strada. L'indagine, affidata alla pm Simona Ferraiuolo e al procuratore capo Marcello Viola dovrà ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e il profilo del 30enne, non regolare in Italia, fermato dagli agenti tre volte negli ultimi quattro giorni.

