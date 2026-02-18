Incendio al Sannazaro | giù il sipario Un' ora di fuoco cancella il teatro che ha fatto la storia

Un incendio scoppiato questa mattina al teatro Sannazaro ha distrutto l’edificio, provocando un’ora di fiamme che hanno cancellato un simbolo storico della città. Il fumo si estende da piazza Trieste e Trento fino a corso Vittorio Emanuele, rendendo l’aria irrespirabile. Le fiamme sono state alimentate da materiali vecchi e abbandonati all’interno del teatro, che era chiuso da tempo. La scena si è svolta di prima mattina, mentre i residenti già avvertivano il forte odore di bruciato.

Di primo mattino, il fumo si respira già da piazza Trieste e Trento o da corso Vittorio Emanuele. Brucia il Sannazaro ed è come se bruciasse tutta Napoli. L’inferno di fuoco che ha avvolto il teatro di via Chiaia è iniziato intorno alle 5.30. Le fiamme sono state estinte intorno alle 12.30 dai vigili del fuoco, allertati alle 6.05 dalla telefonata di un cittadino. Ore di fiamme, fumo e diossina, anche se il teatro è stato cancellato nel giro di un’ora, all’alba. Sul rogo del Sannazaro pende “il mistero del terzo piano”. Le fiamme lo hanno quasi saltato, come spiegato dal comando dei vigili del fuoco, propagandosi in particolare al secondo e al quarto livello dell’edificio di via Chiaia tra i numeri civici 149 f e 157, in cui sorgono il teatro e gli appartamenti maggiormente danneggiati dall’incendio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

