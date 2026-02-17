Scoppia un incendio al teatro Sannazaro di Napoli | in fiamme la cupola vigili del fuoco al lavoro

Un incendio ha coinvolto questa mattina la cupola del teatro Sannazaro di Napoli, provocando danni alla struttura. Le fiamme sono divampate probabilmente a causa di un cortocircuito all’interno di un impianto elettrico, e i vigili del fuoco stanno ancora lavorando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

La cupola del teatro Sannazaro di Napoli è andata a fuoco questa mattina, martedì 17 febbraio. Le operazioni di spegnimento del rogo sono ancora in corso.