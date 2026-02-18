Incendio a San Severo | a fuoco autocisterna nell' area di rifornimento metano

Un incendio ha coinvolto un'autocisterna a San Severo, provocato da un malfunzionamento durante il rifornimento di metano. L’incidente si è verificato lungo la strada che collega la città ad Apricena, creando il panico tra i residenti e bloccando temporaneamente il traffico. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Sono ancora da accertare le cause dell'incendio di un mezzo pesante, andata a fuoco nei pressi di un'area di rifornimento metano sulla cosiddetta 'Circumseverina', la strada che collega San Severo ad Apricena. Il fatto è successo nella tarda serata di ieri, martedì 17 febbraio. Le fiamme hanno interessato la motrice di un mezzo utilizzato al caricoscarico del gas. Solo l'immediato intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento cittadino ha evitato il peggio: benchè la motrice sia stata distrutta dalle fiamme, l'intervento del 115 ha evitato danni collaterali e, soprattutto, la possibile esplosione dei depositi di metano presenti in zona.