Principio di incendio scoppia nell' area cantiere della chiesa di San Lorenzo in Lucina

Questa mattina alle 11.30, i carabinieri di Roma sono intervenuti nell’area di cantiere davanti alla chiesa di San Lorenzo in Lucina, dove si è sviluppato un principio di incendio coinvolgendo materiali da costruzione. L’intervento rapido ha permesso di contenere i danni e di mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita. L’origine dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

