Paura per l' incendio di un' auto alimentata a metano il rogo domato dai vigili del fuoco
Nella prima mattinata di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Corinaldo per spegnere un incendio che ha interessato un'auto alimentata a metano. L'intervento tempestivo ha permesso di domare le fiamme evitando ulteriori danni o conseguenze più gravi.
CORINALDO – Intervento dei vigili del fuoco nella prima mattinata di oggi per le fiamme che hanno avvolto un’auto. Il rogo si è sviluppato poco dopo le 8 in via Nevola, nel territorio comunale di Corinaldo, dove una Fiat Panda ha preso fuoco.La squadra di Senigallia ha provveduto allo spegnimento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Auto a metano prende fuoco in via I Maggio: i vigili del fuoco spengono l'incendio
Leggi anche: Incendio nell'appartamento all'ultimo piano: il rogo domato dai vigili del fuoco che salvano anche un gatto intossicato dal fumo
Paura per auto a fuoco alimentata a gpl 2
Civitanova, auto a fuoco sull'A14: l'incendio si propaga, paura sull'autostrada - Auto a fuoco in autostrada, le fiamme si propagano anche a sterpaglie e alberi all'esterno della sede autostradale, in via Andrea Doria. corriereadriatico.it
Deposito di auto a fuoco, paura sulla provinciale. «Chiudete le finestre» - Un vasto incendio ha colpito oggi, nel tardo pomeriggio, il territorio di Terlizzi, sprigionandosi all’interno di un grande stabilimento di autodemolizioni situato lungo la strada provinciale 231 ... quotidianodipuglia.it
Canale 10. SoundAudio · News. Paura a Ladispoli per un’auto andata a fuoco nel cuore della città. L’incendio, avvenuto nei pressi del Comune, ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno evitato conseguenze più gravi. Un’auto è andata - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.