Paura per l' incendio di un' auto alimentata a metano il rogo domato dai vigili del fuoco

Nella prima mattinata di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Corinaldo per spegnere un incendio che ha interessato un'auto alimentata a metano. L'intervento tempestivo ha permesso di domare le fiamme evitando ulteriori danni o conseguenze più gravi.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.