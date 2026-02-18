In via XX Settembre torna l’Upim al posto di Giochi Preziosi
L’azienda Upim riprende il suo spazio in via XX Settembre, sostituendo i Giochi Preziosi. La catena di negozi torna nel centro città, dove aveva già aperto nel 1958 e chiuso nel 1998. Questa scelta porta nuovo movimento nel cuore commerciale della zona, attirando l’attenzione di passanti e negozianti.
IL VALZER DELLE VETRINE. Il marchio aprirà in centro nella stessa sede che ha già occupato dal 1958 al 1998. Il turnover è previsto nelle prossime settimane. Il centro vivrà a breve, dal punto di vista commerciale, un vero e proprio ritorno al passato.ma con un occhio al futuro. Nelle prossime settimane arriverà infatti in via XX Settembre lo storico marchio Upim. Prenderà il posto di Giochi Preziosi, ritornando in quegli stessi spazi che aveva occupato dal 1958 al 1998. Upim (acronimo di Unico prezzo italiano Milano) ha senza dubbio segnato il periodo del boom economico: la catena fondata nel 1928 dalla famiglia Borletti allora contava centinaia di punti vendita in tutta Italia con la filosofia, sul modello americano, di fornire ovunque articoli identici anche nel prezzo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
La soprintendenza dice no: stop al taglio dei ciliegi di via XX SettembreLa Soprintendenza ha espresso un parere negativo che ha fermato il taglio dei ciliegi di via XX Settembre, previsto per questa mattina.
Leggi anche: "Gli alberi sono quasi al secondo piano, è una vergogna": l'ira dei residenti di via XX SettembreLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Como, i ciliegi storici di via XX Settembre sono salvi. Ecco che fine hanno fatto i 55 peri mai piantatiCiliegi di via XX Settembre salvi, ma i peri che dovevano prenderne il posto che fine hanno fatto? Non sono morti, questa è la prima notizia. La seconda è che sarà sempre l’azienda incaricata dal Comu ... comozero.it
