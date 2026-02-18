L’azienda Upim riprende il suo spazio in via XX Settembre, sostituendo i Giochi Preziosi. La catena di negozi torna nel centro città, dove aveva già aperto nel 1958 e chiuso nel 1998. Questa scelta porta nuovo movimento nel cuore commerciale della zona, attirando l’attenzione di passanti e negozianti.

IL VALZER DELLE VETRINE. Il marchio aprirà in centro nella stessa sede che ha già occupato dal 1958 al 1998. Il turnover è previsto nelle prossime settimane. Il centro vivrà a breve, dal punto di vista commerciale, un vero e proprio ritorno al passato.ma con un occhio al futuro. Nelle prossime settimane arriverà infatti in via XX Settembre lo storico marchio Upim. Prenderà il posto di Giochi Preziosi, ritornando in quegli stessi spazi che aveva occupato dal 1958 al 1998. Upim (acronimo di Unico prezzo italiano Milano) ha senza dubbio segnato il periodo del boom economico: la catena fondata nel 1928 dalla famiglia Borletti allora contava centinaia di punti vendita in tutta Italia con la filosofia, sul modello americano, di fornire ovunque articoli identici anche nel prezzo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - In via XX Settembre torna l’Upim al posto di Giochi Preziosi

