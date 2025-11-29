Gli alberi sono quasi al secondo piano è una vergogna | l' ira dei residenti di via XX Settembre

C'è amarezza e rabbia a Torrione, in particolare tra i residenti di via XX Settembre, dove gli alberi hanno superato il primo piano delle palazzine e si accingono ad entrare nelle case del secondo piano. “Se va avanti così - segnala un residente - arriveranno sui terrazzi e avremo una giungla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, celebrata il 21 novembre, i bambini della Scuola dell'Infanzia sono stati invitati a una suggestiva riflessione: gli alberi sono incredibilmente simili a loro. Proprio come i piccoli, gli alberi hanno "radici" ben sald - facebook.com Vai su Facebook

Gli alberi sono poesie che la terra scrive in cielo. Khalil Gibran Vai su X

Roma, addio al bosco sacro di Augusto: “Abbattuti alberi sani per fare cassa”. È scontro su Gualtieri - Il sindaco Gualtieri ha fatto abbattere quasi 20 mila alberi in tre anni e mezzo. Secondo panorama.it

Giornata alberi, 40% abbattimenti per rischio caduta o meteo - Quasi il 40% degli alberi abbattuti nei Comuni capoluogo della Lombardia, sono stati rimossi per il rischio caduta (12,7%) ... Segnala resegoneonline.it

Maltempo in Liguria, il bilancio: frane, decine di alberi crollati e quattro sfollati a Calice al Cornoviglio - Alberi crollati, piccoli allagamenti e smottamenti, quattro persone costrette a lasciare la propria a casa a Calice al Cornoviglio, nello spezzino a causa di uno smottamento: in tutto quasi 90 interve ... Come scrive primocanale.it