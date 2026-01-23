Giannasi apre un banco al mercato e lancia un nuovo format | il Giannabar

Giannasi inaugura il suo banco nel Mercato Rombon, offrendo un nuovo spazio dedicato ai clienti. Dopo il successo del banco nel Mercato Centrale Isola, il Giannabar propone prodotti di qualità in un ambiente semplice e accogliente. Il banco è aperto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20, garantendo un punto di riferimento affidabile per chi cerca freschezza e tradizione nel cuore della città.

Giannasi apre ufficialmente il suo banco all'interno del Mercato Rombon, dopo quello già inaugurato nel Mercato Centrale Isola, aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.30. Così una delle istituzioni della gastronomia milanese dal 1967 consolida ulteriormente la presenza sul territorio. Ma non finisce qui. Accanto al banco alimentare, Giannasi ha inaugurato anche il nuovo GiannaBar. Si tratta di un bar che si presenta come un angolo dinamico e conviviale che offre colazioni, merende, pranzi veloci e aperitivi. Giannasi ha selezionato il mercato nel quartiere di Lambrate-Feltre, riqualificato di recente e restituito alla cittadinanza, con la volontà di inserirsi in contesti urbani dinamici.🔗 Leggi su Milanotoday.it

