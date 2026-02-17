Svimez | 350mila laureati via dal Sud in 20 anni | una perdita di valore pari a 6,8 mld l’anno

Secondo i dati di Svimez, in vent’anni circa 350mila laureati hanno lasciato il Sud, portando via risorse e competenze al territorio. La fuga si traduce in una perdita economica di circa 6,8 miliardi di euro all’anno. Tra i motivi principali ci sono le poche opportunità di lavoro e le condizioni di vita meno favorevoli rispetto al Nord. Di conseguenza, il Mezzogiorno si svuota di giovani con un alto livello di istruzione, mentre aumenta il numero di anziani che si trasferiscono verso altre regioni.

Il Mezzogiorno continua a perdere giovani qualificati e vede crescere anche una mobilità silenziosa degli anziani. È il quadro che emerge dal report "Un Paese, due emigrazioni" della Svimez, presentato a Roma in collaborazione con Save the Children. Accanto alla fuga dei laureati si afferma infatti il fenomeno dei "nonni con la valigia": anziani che mantengono la residenza al Sud ma vivono stabilmente al Centro-Nord accanto a figli e nipoti emigrati. "Servono nuove politiche pubbliche per il diritto a restare, orientate a valorizzare le competenze formate nel Mezzogiorno", ha sottolineato il direttore della Svimez Luca Bianchi, proponendo un "Graduate Staying Premium" europeo per rafforzare l'occupabilità nelle aree in trappola di talenti.