In Italia i neolaureati guadagnano in media 32mila euro l’anno | in Ue fanno peggio solo Spagna e Polonia

Il fatto che i neolaureati italiani guadagnino in media 32mila euro all’anno deriva dalla crescente disoccupazione tra i giovani e dalla scarsa richiesta di laureati nel mercato del lavoro nazionale. Questa cifra colloca l’Italia tra i paesi europei con le retribuzioni più basse, superata solo da Spagna e Polonia. Molti giovani si trovano a dover accettare stipendi inferiori rispetto alla media europea, spesso per lavori temporanei o poco qualificati. La situazione continua a preoccupare chi cerca un futuro stabile nel nostro Paese.
La retribuzione di ingresso dei neolaureati al primo impiego in Italia resta ben lontana dalla media europea. Stando all’edizione 2025 della Total remuneration survey di Mercer, società del gruppo Marsh, che ha analizzato le politiche retributive di ingresso nel mercato del lavoro, la media è di 32mila euro. Peggio fanno solo Spagna e Polonia, che nell’ultimo triennio hanno però registrato rispettivamente un +16% e +41%, mentre in Italia il progresso dal 2022 è stato solo del 7%. La survey ha coinvolto 735 aziende operanti in Italia, per un totale di circa 270.000 osservazioni retributive. Il campione è rappresentativo di imprese di medie e grandi dimensioni, con in media un fatturato di 830 milioni di euro e circa 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
