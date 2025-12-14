Iva non riscossa mancano 25 miliardi di euro l’anno Italia sopra la media Ue
Il mancato incasso dell'IVA in Italia ammonta a circa 25 miliardi di euro all’anno, rappresentando una criticità persistente nei conti pubblici. Nonostante alcuni miglioramenti rispetto ai livelli pre-pandemia, il paese si colloca ancora al di sopra della media europea, evidenziando sfide di riscossione e di gestione fiscale che influenzano l’equilibrio finanziario nazionale.
Il gettito Iva non incassato continua a rappresentare una criticità strutturale per i conti pubblici italiani, nonostante un miglioramento rispetto al periodo precedente alla pandemia. Nel 2023 il cosiddetto “Iva gap”, ovvero la differenza tra l’imposta teoricamente dovuta e quella effettivamente riscossa, si è attestato al 15%, pari a circa 25 miliardi di euro. Il dato segna un lieve peggioramento rispetto al 14,5% del 2022, ma resta nettamente inferiore al 19,3% registrato nel 2019. Le stime preliminari per il 2024 indicano una nuova, contenuta risalita al 15,3%. I numeri emergono dal rapporto Mind the Gap, pubblicato dalla Commissione europea insieme a due documenti tecnici che offrono una mappatura dettagliata delle perdite fiscali nell’Unione. Quifinanza.it
Iva non riscossa, l’Italia resta sopra la media Ue: nel 2023 mancati incassi per 25 miliardi - I dati della Commissione europea nel rapporto “Mind the Gap” ... altarimini.it
Iva non riscossa, in Italia mancano 25 miliardi. Evaso il 15 per cento del gettito, sopra a media Ue - Austria il Paese più virtuoso (solo 1 per cento), Romania e Malta fanalini di coda ... msn.com
