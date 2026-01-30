Gioco d' azzardo il ravennate spende in media oltre 2.600 euro l' anno | e in alcuni comuni va anche peggio

Un esempio di come il gioco d’azzardo abbia ormai preso piede anche nelle piccole comunità del ravennate. Secondo le stime, ogni persona spende in media oltre 2.600 euro all’anno, e in alcuni comuni la cifra potrebbe essere ancora più alta. La questione è stata al centro di un’iniziativa promossa venerdì mattina da diverse organizzazioni, tra cui Cgil, Spi, Federconsumatori e Auser dell’Emilia Romagna, in collaborazione con la campagna “Mettiamoci in gioco”. Un modo per portare l’attenzione sui rischi e sui

Se cala lievemente il gioco fisico in provincia, l'online cresce invece del 13,5%. E in qualche comune la crescita di spesa pro capite è addirittura raddoppiata da un anno all'altro Quanto costa il gioco d'azzardo nel Ravennate? In media oltre 2.600 euro l'anno pro capite. Un dato svelato venerdì mattina dall'iniziativa "Al lavoro contro l'azzardopatia", promossa da Cgil, Spi, Federconsumatori e Auser dell'Emilia Romagna insieme alla campagna "Mettiamoci in gioco". Il focus dell'incontro è stato quello di mantenere alta l'attenzione su un fenomeno, quello dell'azzardo, che continua a crescere nella regione ed è responsabile di costi umani e sociali elevati.

