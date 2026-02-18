In confusione e disorientata guida per chilometri salva una 62enne

Una donna di 62 anni scomparsa da Carpaneto ha causato preoccupazione tra amici e familiari. Dopo aver guidato senza meta per diverse ore, si è persa tra le strade della zona. I carabinieri, grazie a una segnalazione, sono riusciti a rintracciarla in un parcheggio vicino a un supermercato, dove si era fermata esausta e confusa. La donna ha raccontato di aver perso l’orientamento e di aver percorso molti chilometri senza sapere dove stesse andando. La sua famiglia si è ricongiunta con lei poco dopo.

La famiglia aveva lanciato l'allarme, i carabinieri la rintracciano a Niviano di Rivergaro dopo aver visionato le telecamere Lieto fine per una 62enne scomparsa da Carpaneto: è stata rintracciata dai carabinieri dopo aver guidato per ore "alla cieca". La donna, disorientata, ha percorso ininterrottamente decine di chilometri senza rendersene conto. I carabinieri di Carpaneto l'hanno intercettata e fermata nei pressi di Niviano di Rivergaro grazie alla rete dei sistemi di videosorveglianza comunali. La donna si era allontanata in auto nel primo pomeriggio del 17 febbraio senza raggiungere la sua destinazione.