Courmayeur valanga in val Veny | travolte diverse persone
Questa mattina, una valanga si è staccata in val Veny, travolgendo diverse persone a pochi chilometri da Courmayeur. La massa di neve si è staccata improvvisamente, causando panico tra gli escursionisti che si trovavano nella zona. Un gruppo di sciatori che stava percorrendo una pista vicino al massiccio del Monte Bianco ha assistito alla caduta, mettendo in allerta i soccorsi.
Una valanga si è verificata questa mattina in val Veny, in Valle d’Aosta, ai piedi del massiccio del Monte Bianco, a ovest di Courmayeur. Sul posto sta intervenendo il soccorso alpino. La valanga si è verificata nel canale dei Vesses, itinerario di sci fuoripista. Risultano persone coinvolte. L’intervento del Soccorso Alpino Valdostano con le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso. Valanga in Trentino a Tombola Nera. Una valanga si è distaccata pochi minuti dopo le 11 in Trentino. A quanto si apprende la slavina ha interessato l’area di Tombola Nera, nel territorio comunale di Pieve Tesino. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Valanga fuoripista sopra Courmayeur, in Val Veny: sciatori travolti nel canale del Ves
Una valanga si è staccata nel canale del Ves, sopra Courmayeur, travolgendo alcuni sciatori che stavano scendendo fuoripista.
Diverse persone sono state travolte da due valanghe
Due valanghe si sono staccate questa mattina tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea e Casera Razzo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Un altro video di oggi a Courmayeur della valanga innescata artificialmente sotto il Dente del Gigante
Nuova valanga segnalata questa mattina nelle Alpi di Courmayeur (AO).