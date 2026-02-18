Imprenditore siciliano udienza in Vaticano | un esempio di impegno sociale e resilienza per i giovani

Salvatore Taschetti, imprenditore siciliano, ha ottenuto un’udienza in Vaticano per discutere di progetti a favore dei giovani. La sua visita nasce dall’impegno di usare il successo aziendale per sostenere iniziative sociali. Durante l’incontro, ha portato alcuni giovani della sua terra, creando un momento di scambio diretto con le autorità religiose. Taschetti ha raccontato come le difficoltà vissute in Sicilia lo abbiano spinto a lottare e a credere in un futuro diverso. La sua esperienza si trasmette come esempio di come la determinazione possa fare la differenza.

Dalla Sicilia al Vaticano: l’imprenditore Salvatore Taschetti e un messaggio di speranza per i giovani. Un imprenditore di Caltanissetta, Salvatore Taschetti, ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano. L’udienza, avvenuta nei giorni scorsi, rappresenta un riconoscimento del suo percorso professionale e personale, costruito su valori di etica, impegno sociale e attenzione alla persona, offrendo un esempio di resilienza e speranza per i giovani siciliani. Un percorso imprenditoriale dalle radici siciliane. La storia di Salvatore Taschetti, presidente dell’azienda BSF, è quella di un’ascesa imprenditoriale che affonda le sue radici nel tessuto sociale ed economico di Caltanissetta.🔗 Leggi su Ameve.eu

