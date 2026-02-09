Antonino Zichichi ci lascia | Scienziato siciliano un raro esempio di fede e ragione scomodo al mondo

Antonino Zichichi è morto oggi, 9 febbraio 2026. Lo scienziato siciliano aveva 86 anni ed era molto conosciuto sia per le sue ricerche che per il suo modo di affrontare i temi della fede e della scienza. La notizia ha fatto il giro dell’Italia e ha lasciato un vuoto tra chi lo ha conosciuto e apprezzato. Zichichi era considerato un ponte tra il mondo della scienza e quello delle convinzioni religiose, e spesso aveva affrontato pubblicamente temi delicati con chiarezza e passione. La sua scomparsa rappresenta

Lutto nella Scienza Italiana: Addio ad Antonino Zichichi, un Ponte tra Fede e Ragione. La scomparsa di Antonino Zichichi, avvenuta oggi, 9 febbraio 2026, ha suscitato profondo dolore in tutta la Sicilia e nel panorama scientifico nazionale. La notizia è giunta in serata, portando con sé un senso di vuoto per la perdita di una figura che ha saputo incarnare l'eccellenza scientifica e la profonda umanità. A rendere omaggio allo scienziato, tra i primi, la deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina, che ha espresso il suo cordoglio attraverso un messaggio toccante e ricco di significato. Carmina ha sottolineato come Zichichi rappresenti un "orgoglio per la Sicilia e un esempio per l'Italia", evidenziando la sua capacità unica di coniugare la rigorosità del metodo scientifico con la profondità della fede.

