La tassa etica colpisce i creator di OnlyFans | chi deve pagare l’imposta extra del 25% sui contenuti pornografici

Anche i content creator di OnlyFans che pubblicano contenuti pornografici e operano in regime forfettario dovranno versare la cosiddetta “tassa etica”. A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate, che ha chiuso mesi di interpretazioni incerte e dubbi contabili. La precisazione è arrivata in risposta a un interpello presentato dalla tech company Fiscozen, che chiedeva chiarimenti sull’applicazione al forfettario della tassa etica e sui criteri di calcolo. Che cos’è la tassa etica. Introdotta con la legge 266 del 2005, la tassa etica è un’ addizionale del 25% applicata ai redditi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita o rappresentazione di materiale pornografico o violento. 🔗 Leggi su Open.online