Scadenza pagamento Imu di dicembre chi deve pagare | esenzioni e agevolazioni
Tra gli appuntamenti fiscali più importanti di dicembre c’è la scadenza del termine per il saldo Imu. L’Imposta municipale unica, cioè l’ imposta sul possesso degli immobili, si divide in due parti. A giugno, in particolare il 16 giugno, è scaduto il termine per pagare l’acconto o la rata unica, mentre il 16 dicembre scade il termine per il pagamento del saldo. Non tutti devono pagare l’Imu. Dal 2014 infatti si paga solo per le seconde case, i negozi, gli uffici e i capannoni e dal 2020 racchiude anche la Tasi. Quindi il 16 dicembre è una scadenza sì importante, ma limitata a un gruppo di proprietari di immobili o titolari d’uso specifico, perché non solo devono rientrare nelle categorie chiamate al pagamento, ma devono anche aver accettato la divisione in due rate prevista a giugno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
