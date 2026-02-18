Imo Bibbiani Garbo e stile di altri tempi

Imo Bibbiani ha lasciato un segno nella storia locale grazie al suo stile raffinato e alla sua eleganza, caratteristiche che oggi sembrano rare. La sua vita, raccontata in modo semplice e diretto, attraversa decenni di esperienze a Siena e Istria, territori che ha amato e vissuto intensamente. Bibbiani ha sempre mantenuto un atteggiamento rispettoso e misurato, contribuendo con discrezione alla comunità. La sua figura emerge come esempio di garbo e raffinatezza, qualità spesso considerate appartenenti a un’altra epoca. La sua storia personale si intreccia con eventi e momenti importanti della regione, lasciando un’impronta che ancora si

Alla foto di Augusto Mattioli sorge spontanea una domanda: ma il garbo, l’eleganza, lo stile è relegato ad altri momenti, ormai passati, della nostra storia? Perché raccontare per sommi capi la vita di Imo Bibbiani è non solo attraversare alcuni decenni della vita senese e istriciaiola, ma è vivere certe vicende umane con la coerenza di chi, con toni sempre misurati, ha offerto il proprio contributo. Bibbiani è stato funzionario della prefettura, presidente dell’Aci, vicario dell’Accademia dei Rozzi. Nell’Istrice poi è apparso come una sorta di benefico Richelieu, quando non aveva un ruolo di primo piano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Imo Bibbiani. Garbo e stile di altri tempi Leggi anche: Mumec presenta «Un Natale d'altri tempi» Arriva "Risate di gioia": un viaggio nostalgico nel teatro d'altri tempiArriva al Teatro Comunale di Ceglie Messapica Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Imo Bibbiani. Garbo e stile di altri tempi. Imo Bibbiani. Garbo e stile di altri tempiAlla foto di Augusto Mattioli sorge spontanea una domanda: ma il garbo, l’eleganza, lo stile è relegato ad altri momenti, ormai passati, della nostra storia? Perché raccontare per sommi capi la vita d ... lanazione.it