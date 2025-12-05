Arezzo, 5 dicembre 2025 – Mumec presenta Un Natale d'altri temp i! Tutte le iniziative che ha pensato il Museo dei Mezzi di Comunicazione per la Città del Natale 2025. Dal 4 Dicembre al 6 Gennaio il museo effettuerà una serie di aperture straordinarie: oltreché il martedì, il giovedì e il sabato, saremo aperti infatti anche il venerdì e la domenica, nonché Lunedì 8 Dicembre, sempre con il consueto orario dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30. Ecco qui di seguito le imperdibili proposte di questo magico Natale targato MUMEC: Jukebox Xmas - L'albero che suona i tuoi vinili Un'installazione dove ognuno può rivivere un ricordo in musica: scegli il disco che vuoi riprodurre, fai un'offerta libera e lasciati trasportare dalla magia del Natale una nota alla volta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mumec presenta «Un Natale d'altri tempi»