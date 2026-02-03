Arriva Risate di gioia | un viaggio nostalgico nel teatro d' altri tempi
CEGLIE MESSAPICA - Al Teatro Comunale di Ceglie Messapica sta per arrivare uno spettacolo capace di esplorare la storia del teatro italiano. "Risate di gioia", in scena il 5 febbraio alle ore 21:00, vedrà protagonisti Elena Bucci e Marco Sgrosso della compagnia Le Belle Bandiere, in un prezioso.🔗 Leggi su Brindisireport.it
