Arriva Risate di gioia | un viaggio nostalgico nel teatro d' altri tempi

Da brindisireport.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CEGLIE MESSAPICA - Al Teatro Comunale di Ceglie Messapica sta per arrivare uno spettacolo capace di esplorare la storia del teatro italiano. "Risate di gioia", in scena il 5 febbraio alle ore 21:00, vedrà protagonisti Elena Bucci e Marco Sgrosso della compagnia Le Belle Bandiere, in un prezioso.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Approfondimenti su Risate Gioia

Ospitalità d’altri tempi. Viaggio negli alberghi storici nel racconto degli scrittori

Il febbraio del Teatro Celebrazioni: un viaggio tra risate, riflessioni e danza contemporanea

Il febbraio al Teatro Celebrazioni inizia con una serata di risate grazie a Paolo Cevoli.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tuba rompe il silenzio su Ozan Akbaba e Sinem Ünsal a Riyadh

Video Tuba rompe il silenzio su Ozan Akbaba e Sinem Ünsal a Riyadh

Ultime notizie su Risate Gioia

Argomenti discussi: CEGLIE MESSAPICA teatro: il 5 febbraio Risate di Gioia con Elena Bucci e Marco Sgrosso; Anna Valle alla Fenice fa ’Scandalo’. Commedia brillante sul pregiudizio; Puglia Culture: spettacoli in arrivo nei teatri comunali di Puglia; Sette carri allegorici a Fossano.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.