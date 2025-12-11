Gli islamisti schierano i loro guru pro Pal Ilaria Salis attacca il Giornale | Da loro campagne d' odio

Gli islamisti schierano i loro guru pro Palestina, scatenando polemiche e accuse di campagne d'odio. Dopo Francesca Albanese, che ha criticato

Dopo Francesca Albanese, che ha accusato "il Giornale" di fare "killeraggio" nei suoi confronti per aver reso noto di un incontro, pubblico e di cui esistono video sui social e su YouTube, a cui hanno partecipato anche esponenti di prima linea di Hamas, è il turno di Ilaria Salis. L'esponente di Avs, candidata al parlamento europeo per cercare l'elezione e ottenere in questo modo una via d'uscita dal carcere ungherese, ha provato ad attaccare questo quotidiano, e quelli dello stesso gruppo (Libero e il Tempo), accusandoli di essere " megafoni dell’estrema destra, quotidianamente dediti a orchestrare becere campagne d’odio contro gruppi sociali e avversari politici ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it