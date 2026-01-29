Perché il virus Nipah fa così paura? Come riconoscere i primi sintomi del nuovo morbo che arriva dall’Oriente

Il virus Nipah sta facendo preoccupare molti in tutto il mondo. È arrivato dall’Oriente e sta già facendo parlare di sé, anche sui motori di ricerca. Le persone vogliono sapere come riconoscere i primi sintomi e capire cosa può causare questa nuova minaccia. Intanto, negli ospedali occidentali, le prime diagnosi sono ancora poche, ma l’attenzione rimane alta.

Si chiama virus Nipah ed è divenuto virale nelle ricerche su google ancora prima negli ambienti ospedalieri occidentali. A giudicare dalle immagini che arrivano dagli aeroporti asiatici (da Bangkok a Kuala Lumpur) la nuova minaccia viene presa molto sul serio dalle autorità locali. Nelle ultime settimane, gli aeroporti delle principali capitali orientali hanno innalzato i livelli di allerta al massimo grado. La causa è la conferma, da parte delle autorità indiane, di due casi del letale virus Nipah (NiV) nello stato del Bengala Occidentale. Al momento, non spaventa tanto la conta dei pazienti contagiati, che non sono in un numero significativo, ma le caratteristiche stesse del virus, in particolare il tasso di mortalità elevatissimo: secondo l'Oms arriva fino al 75%.

