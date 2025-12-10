Influenza quanto dura quali sono i sintomi e chi rischia di più Bassetti | ?Il virus può colpire tutti gli organi
L'influenza può interessare tutto il corpo, coinvolgendo anche gli organi più vitali, e può manifestarsi con sintomi variabili e gravità diverse. Non è un problema riservato solo agli anziani o ai soggetti fragili, ma può colpire persone di ogni età, richiedendo attenzione e prevenzione adeguata.
Quali sono i sintomi dell'influenza attuale? - Febbre alta improvvisa, dolori muscolari, tosse secca, mal di gola, forte stanchezza: ecco come si manifesta l'influenza attuale 2025- Si legge su my-personaltrainer.it
