Il violino di Ning Feng ad Appassionata

Ning Feng si esibisce questa sera alle 21 al Lauro Rossi, portando il suo violino in un concerto che promette emozioni intense. La sua vittoria al prestigioso concorso Paganini e il primo premio al Michael Hill International gli hanno aperto le porte di molte platee. Questa volta, il musicista cinese farà ascoltare le sue note proprio nella nostra città, attirando appassionati da tutta la regione.

Un appuntamento da non perdere quello di oggi alle 21, quando il sipario del Lauro Rossi si aprirà per il concerto del violinista Ning Feng, vincitore del primo premio al Michael Hill International e del concorso internazionale Paganini. Il live rientra nel cartellone di Appassionata che propone uno degli interpreti più autorevoli del panorama violinistico contemporaneo, riconosciuto a livello internazionale per il lirismo del suono, la naturale musicalità e una tecnica virtuosa di straordinaria solidità. La tournée dell'artista tocca, oltre a Macerata, alcune tra le sale più prestigiose del continente: dalla Wigmore Hall di Londra al Théâtre des Champs-Élysées di Parigi, da Katowice con la Polish National Radio Symphony Orchestra a Birmingham.