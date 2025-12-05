Il Vespro della Beata Vergine per la chiusura di Appassionata
Sarà il Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi, affidato al Vox Poetica Consort, a chiudere i concerti di Appassionata, l’8 dicembre alle 17.30 nella cattedrale di San Giovanni a Macerata. L’ensemble di voci e strumenti barocchi dell’Associazione musica poetica di Fermo eseguirà uno dei capolavori di Monteverdi, sotto la direzione del maestro Marco Mencoboni (foto) e del maestro del coro Matteo Laconi. In apertura la riflessione del vescovo di Macerata Nazareno Marconi. Solisti saranno i soprani Cristina Fanelli, Emily Scopini; alti Elena Biscuola, Vittoria Verducci; tenori Massimo Altieri, Matteo Laconi, Marco Ciatto; bassi Rosario Luciani, Alessandro Masi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ultimo appuntamento dei Concerti di APPASSIONATA associazione musicale Macerata 8 dicembre, ore 17.30 Cattedrale di San Giovanni – Macerata La rassegna si chiude con un capolavoro assoluto: il Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteve - facebook.com Vai su Facebook
Vespro Della Beata Vergine - Sonata Sopra Sancta Maria · Claudio Monteverdi · Jordi Savall Claudio Monteverdi: Vespro Della Beata Vergine ? 2009 Alia Vox youtu.be/I4sqnupW7rA?si… Vai su X
Il Vespro della Beata Vergine per la chiusura di Appassionata - Sarà il Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi, affidato al Vox Poetica Consort, a chiudere i concerti di ... ilrestodelcarlino.it scrive
Ultimo appuntamento dei Concerti di Appassionata - 30, ultimo appuntamento dei Concerti di Appassionata nella Cattedrale di San Giovanni a Macerata con il Vespro della Beata Vergine ... Si legge su youtvrs.it
Il Vespro della Beata Vergine di Monteverdi il 3 luglio a Forlì - L'Abbazia di San Mercuriale di Forlì ospiterà il 3 luglio alle 21, l'inaugurazione della 24esima edizione di Emilia- Lo riporta ansa.it
La Verdi Barocca esegue il Vespro della Beata Vergine di Monteverdi - Con il terzo concerto del ciclo "laVerdi Barocca", in programma mercoledì 8 dicembre all'Auditorium Cariplo, alle ore 20. Da ilgiornale.it
Oleg Kulik – Vespri della Beata Vergine - l’installazione ricrea la produzione teatrale dei Vespri della Beata Vergine di Claudio Monteverdi, svoltasi nel gennaio del 2009, presso il Théâtre du Châtelet di Parigi, in forma di film. Da exibart.com