il vespro della beata vergine per la chiusura di appassionata

Sarà il Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi, affidato al Vox Poetica Consort, a chiudere i concerti di Appassionata, l’8 dicembre alle 17.30 nella cattedrale di San Giovanni a Macerata. L’ensemble di voci e strumenti barocchi dell’Associazione musica poetica di Fermo eseguirà uno dei capolavori di Monteverdi, sotto la direzione del maestro Marco Mencoboni (foto) e del maestro del coro Matteo Laconi. In apertura la riflessione del vescovo di Macerata Nazareno Marconi. Solisti saranno i soprani Cristina Fanelli, Emily Scopini; alti Elena Biscuola, Vittoria Verducci; tenori Massimo Altieri, Matteo Laconi, Marco Ciatto; bassi Rosario Luciani, Alessandro Masi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

