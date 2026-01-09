È deceduto Alessandro Gigli, figura di spicco e cuore pulsante di Maresca, dopo una breve malattia. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità della Montagna, a cui ha dedicato con passione gran parte della sua vita. Ricordato per il suo impegno e la sua umanità, Alessandro lascia un’eredità che resterà viva tra amici e conoscenti.

Alessandro Gigli ci ha lasciati ieri dopo una breve malattia, portando via con sé un pezzo di storia della Montagna. Sandro era stato l’indiscusso protagonista delle estati marescane degli anni ruggenti, quando il paese pulsava di vita e di sogni, quando ogni sera era una promessa e ogni discussione poteva cambiare il mondo. Era l’epoca della ritrovata libertà, dopo gli orrori della guerra, prima che la maturità ci costringesse tutti a fare i conti con la realtà. Eccolo ancora, nella memoria di chi lo ha conosciuto: sfrecciava sulla sua motocicletta, rubando sguardi e cuori delle ragazze. Brillante, spavaldo quanto basta, con quel fascino un po’ alla Elvis che faceva impazzire tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio ad Alessandro Gigli, l’anima appassionata di Maresca

