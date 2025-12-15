Lautaro Martínez si conferma tra i protagonisti del calcio europeo, raggiungendo un traguardo prestigioso con il gol segnato contro il Genoa. I suoi numeri da élite testimoniano la sua crescita e il suo ruolo fondamentale nell’Inter, consolidando la sua posizione tra i migliori attaccanti dei top cinque campionati.

© Internews24.com - Lautaro Martínez, numeri da élite: gol al Genoa e record nei top 5 campionati europei

di Lorenzo Vezzaro Lautaro Martínez continua a scrivere la storia: con il gol segnato a Marassi contro il Genoa, il capitano nerazzurro entra in un club ristrettissimo. Ancora una volta Lautaro Martínez si prende la scena. Il gol messo a segno contro il Genoa, decisivo nel successo per 2-1 a Marassi, non è stato soltanto una rete pesante per la classifica, ma anche un’altra conferma del valore assoluto del capitano dell’Inter. Con questa marcatura, l’attaccante argentino classe 1997 ha raggiunto quota 12 gol stagionali considerando tutte le competizioni, tra Serie A e coppe, dimostrando una continuità che ormai non sorprende più, ma che resta straordinaria. Internews24.com

