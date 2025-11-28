Juventus come Brighton e Siviglia | solo due squadre come i bianconeri nei Top 5 campionati europei per questo dato speciale Di cosa si tratta

Juventus come Brighton e Siviglia: due squadre come i bianconeri nei Top 5 campionati europei in questa speciale statistica. Di cosa si tratta. Nel calcio moderno, dominato dalla ricerca del passaggio filtrante in area e dall’entrata col pallone in porta, il tiro da fuori resta un’arma fondamentale per scardinare le difese chiuse, ma anche un rischio se non si protegge adeguatamente la propria trequarti. La Juventus di Luciano Spalletti sembra incarnare perfettamente questa doppia anima, vivendo un paradosso balistico che la rende unica (o quasi) nel panorama europeo. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Attacco caldo: solo le milanesi fanno meglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus come Brighton e Siviglia: solo due squadre come i bianconeri nei Top 5 campionati europei per questo dato speciale. Di cosa si tratta

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Juventus: De Jong; Krumbiegel, Calligaris, Salvai, Carbonell; Pinto, Schatzer, Godo; Beccari, Girelli, Vangsgaard. A disposizione: Peyraud-Magnin, Capelletti, Kullberg, Harviken, Rosucci, Thomas, Cascarino, Libran, Moretti, Brighton, Cambiaghi, Lenzini. Alle - facebook.com Vai su Facebook

#JuventusWomen, le pagelle di #JuveTernana ? I voti alle protagoniste Vai su X

Fantacalcio, c'è Juventus-Cagliari: curiosità e precedenti - Scopriamo insieme tutte le info della sfida, tra curiosità e precedenti, in ottica Fantacalcio. Lo riporta fantacalcio.it

Juventus-Cagliari, le statistiche del match tra i bianconeri e i rossoblù - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha fornito alcuni dati statistici sulla sfida contro il Cagliari: "Juventus e Cagliari si affronteranno sabato ... Riporta tuttojuve.com

Juventus, Allegri mischia le carte verso il Siviglia: Milik favorito su DV9 - Questa mattina 17 maggio, i bianconeri sono scesi in campo alla Continassa e prima di cominciare la seduta Massimiliano ... Segnala it.blastingnews.com