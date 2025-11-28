Juventus come Brighton e Siviglia | solo due squadre come i bianconeri nei Top 5 campionati europei per questo dato speciale Di cosa si tratta

Juventusnews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus come Brighton e Siviglia: due squadre come i bianconeri nei Top 5 campionati europei in questa speciale statistica. Di cosa si tratta. Nel calcio moderno, dominato dalla ricerca del passaggio filtrante in area e dall’entrata col pallone in porta, il tiro da fuori resta un’arma fondamentale per scardinare le difese chiuse, ma anche un rischio se non si protegge adeguatamente la propria trequarti. La Juventus di Luciano Spalletti sembra incarnare perfettamente questa doppia anima, vivendo un paradosso balistico che la rende unica (o quasi) nel panorama europeo. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Attacco caldo: solo le milanesi fanno meglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus come brighton e siviglia solo due squadre come i bianconeri nei top 5 campionati europei per questo dato speciale di cosa si tratta

© Juventusnews24.com - Juventus come Brighton e Siviglia: solo due squadre come i bianconeri nei Top 5 campionati europei per questo dato speciale. Di cosa si tratta

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

juventus brighton siviglia dueFantacalcio, c'è Juventus-Cagliari: curiosità e precedenti - Scopriamo insieme tutte le info della sfida, tra curiosità e precedenti, in ottica Fantacalcio. Lo riporta fantacalcio.it

Juventus-Cagliari, le statistiche del match tra i bianconeri e i rossoblù - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha fornito alcuni dati statistici sulla sfida contro il Cagliari: "Juventus e Cagliari si affronteranno sabato ... Riporta tuttojuve.com

Juventus, Allegri mischia le carte verso il Siviglia: Milik favorito su DV9 - Questa mattina 17 maggio, i bianconeri sono scesi in campo alla Continassa e prima di cominciare la seduta Massimiliano ... Segnala it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Brighton Siviglia Due