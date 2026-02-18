Il trio d' oro Ghiotto Giovannini e Malfatti | Ispirati da Lollobrigida Premiata la serietà
Il trio Ghiotto, Giovannini e Malfatti ha dichiarato che si ispira a Gina Lollobrigida, e la loro dedizione ha portato a ricevere una premiazione. Ghiotto ha spiegato che il loro rapporto è forte, anche se vivono insieme quasi tutto l’anno, e che qualche discussione capita di rado.
La prima sbornia, quella a caldo, è superata. Nel ventre del Milano Speed Skating Stadium monta la consapevolezza dell’impresa compiuta. Tutti, adesso, vogliono sapere chi e cosa ci sia dietro i tre uomini d’oro. Dice per esempio Matteo Anesi, un terzo della squadra d’oro a Torino 2006 e oggi vice del dt Maurizio Marchetto: "Noi qualche volta facevamo tardi, alla sera. Loro mai, sono molto seri". Eccolo un tratto distintivo: la serietà. Nei comportamenti, nei gesti, nella dedizione. "L’exploit di quel terzetto - sottolinea il 'filosofo' Davide Ghiotto, il frontman della squadra, 32enne vicentino - sebbene fossimo poco più che bambini, ci ha ispirato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Ghiotto, Giovannini e Malfatti: Oro Storico dopo Torino 2006Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno vinto l’oro nello speed skating a squadre ai Giochi di Milano Cortina 2026, grazie a una performance eccezionale.
Milano Cortina, oro Italia in inseguimento squadre pattinaggio velocità: chi sono i campioni olimpici Ghiotto, Giovannini e MalfattiGiovanni Ghiotto, Stefano Giovannini e Michele Malfatti hanno vinto l’oro nel pattinaggio di velocità a Milano Cortina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Celebrata a Modena la 46ª edizione dei Caschi d'Oro Motosprint; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, martedì 17 febbraio; Milano Cortina, inseguimento: è d'oro la 24ª medaglia azzurra: ko gli Usa; Lingotti e gioielli per 70mila euro trovati in un tubo di Pringles: i truffatori traditi dal tettuccio rosso.
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, all’inseguimento dell’oro: il trio azzurro sbriciola gli USA nel pattinaggio di velocità!Dopo le due medaglie d’oro di Francesca Lollobrigida, il pattinaggio di velocità azzurro non smette di regalare emozioni. Emozioni d’oro! Il trio italiano formato da Andrea Giovannini, Davide Ghiotto ... strettoweb.com
Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, da Nordest alla conquista delle olimpiadi: il trio d'oro del pattinaggio di velocità VIDEOL'Italia conquista la medaglia d'oro nell'inseguimento uomini del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri il vicentino ... ilgazzettino.it
MILANO CORTINA ORO NELLO SPEED SKATING Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti trionfano nello speed skating.Battuti gli Stati Uniti Bravissimi ragazzi eurosport facebook
Il trio di pattinatori composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti schianta in semifinale i Paesi Bassi e si sbarazza degli Stati Uniti nella finale x.com