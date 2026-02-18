Il trio Ghiotto, Giovannini e Malfatti ha dichiarato che si ispira a Gina Lollobrigida, e la loro dedizione ha portato a ricevere una premiazione. Ghiotto ha spiegato che il loro rapporto è forte, anche se vivono insieme quasi tutto l’anno, e che qualche discussione capita di rado.

La prima sbornia, quella a caldo, è superata. Nel ventre del Milano Speed Skating Stadium monta la consapevolezza dell’impresa compiuta. Tutti, adesso, vogliono sapere chi e cosa ci sia dietro i tre uomini d’oro. Dice per esempio Matteo Anesi, un terzo della squadra d’oro a Torino 2006 e oggi vice del dt Maurizio Marchetto: "Noi qualche volta facevamo tardi, alla sera. Loro mai, sono molto seri". Eccolo un tratto distintivo: la serietà. Nei comportamenti, nei gesti, nella dedizione. "L’exploit di quel terzetto - sottolinea il 'filosofo' Davide Ghiotto, il frontman della squadra, 32enne vicentino - sebbene fossimo poco più che bambini, ci ha ispirato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il trio d'oro Ghiotto, Giovannini e Malfatti: "Ispirati da Lollobrigida. Premiata la serietà"

