Milano Cortina oro Italia in inseguimento squadre pattinaggio velocità | chi sono i campioni olimpici Ghiotto Giovannini e Malfatti

(Adnkronos) – Gli azzurri dell’inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità conquistano la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina oggi, martedì 17 febbraio, chiudendo la finale davanti agli Stati Uniti. L’impresa al Milano Speed Skating Stadium è targata da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti. La loro è la 24esima medaglia conquistata dall’Italia ai Giochi di Milano-Cortina. Terza la Cina, che ha vinto la finale per il bronzo contro l’Olanda. Ecco chi sono i campioni olimpici azzurri. I primi pattini avevano le rotelle, poi la conversione al ghiaccio. Un amore che, proprio come la compagna di squadra Francesca Lollobrigida, oro nei 3. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Francesca Lollobrigida oro nei 3000 metri pattinaggio velocità | Milano-Cortina 2026

