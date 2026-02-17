Ghiotto Giovannini e Malfatti | Oro Storico dopo Torino 2006

Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti entrano nella storia dello sport italiano conquistando la medaglia d'oro nello speed skating a squadre alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Un' impresa straordinaria che riporta l'Italia sul gradino più alto del podio in questa specialità dopo vent'anni di attesa dall'ultimo oro conquistato a Torino 2006 davanti al pubblico di casa. Argento USA e bronzo Cina completano il podio della gara. su Digital-News.it Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti entrano nella storia dello sport italiano conquistando la medaglia d'oro nello speed skating a squadre alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Da Torino 2006 a Milano Cortina 2026: saranno quattro gli italiani ancora presenti 20 anni dopo!Questa breve analisi evidenzia la presenza di quattro atleti italiani che, dopo 20 anni, partecipano ancora ai Giochi Olimpici Invernali, questa volta a Milano Cortina 2026.

Torino 2006: vent’anni dopo, un bilancio di incompiute e sprechi sulle infrastrutture olimpiche. La promessa tradita.Dopo quasi vent’anni, le infrastrutture olimpiche di Torino continuano a lasciare l’amaro in bocca.

