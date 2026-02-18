Il triestino Massimiliano Rotti torna in libreria con una nuova opera

Massimiliano Rotti, scrittore triestino, torna in libreria con un nuovo libro, dopo il successo di “Calcare Cronache da Nord Est” nel 2023. Questa volta, l’autore affronta temi più intimi e quotidiani, offrendo una narrazione diretta e coinvolgente. La sua ultima opera, intitolata “Mi senti? La vita non fa rumore”, include anche una prefazione di Massimiliano Stefani. Rotti ha scelto di condividere storie che parlano di silenzi e di emozioni nascoste, portando i lettori a riflettere su aspetti spesso trascurati.

Dopo il successo di “Calcare Cronache da Nord Est” nel 2023, esce oggi il nuovo libro dell’autore triestino Massimiliano Rotti “Mi senti? La vita non fa rumore”, con prefazione di Massimiliano Stefani Dopo il grande successo di “Calcare Cronache da Nord Est” nel 2023, esce oggi il nuovo libro dell’autore triestino Massimiliano Rotti “Mi senti? La vita non fa rumore”, con prefazione di Massimiliano Stefani. Il testo, edito PAV edizioni, è distribuito da Libro.co Italia, ordinabile in tutte le librerie e reperibile sul sito della casa editrice, sui più noti store online, anche in versione digitale su Amazon.🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: “Chianchieri” torna in libreria con una nuova veste grafica: l’autore De Caro presenta il suo romanzo storico Leggi anche: Riverbero di versi, la nuova opera del poeta triestino Luciano Postogna Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Mi senti? La vita non fa rumore: il nuovo libro che fa pensare del triestino RottiDopo il successo nel 2023 di Calcare Cronache da Nord Est, esce finalmente un nuovo libro dell'autore triestino Massimiliano Rotti, dal titolo Mi senti? La vita non fa rumore, con prefazione di Ma ... triestecafe.it "Mi senti La vita non fa rumore": il nuovo libro che fa pensare del triestino Rotti facebook