Chianchieri torna in libreria con una nuova veste grafica | l’autore De Caro presenta il suo romanzo storico
Un romanzo avventuroso, che narra le vicende rocambolesche di due fratelli, sullo sfondo degli anni dell’Unità d’Italia. “Chianchieri”, terza prova letteraria di Giankarim De Caro per Navarra Editore, torna al pubblico dopo la ristampa, con una nuova veste grafica: una sorpresa per i lettori, che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
