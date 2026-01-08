Riverbero di versi la nuova opera del poeta triestino Luciano Postogna
"Riverbero di versi" In libreria da gennaio 2026 Poesia dopo poesia la poetica dell’Autore, intrecciata con elementi del mondo naturale del Friuli Venezia Giulia, riesce a donare al lettore emozioni di rara suggestione. “I versi di una poesia con i suoi riverberi possono essere gli strumenti per. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: ‘La clessidra di bambù’, i versi del poeta cinese Li Po in Italia dal 14 novembre
Leggi anche: Al Teatro dell'Opera di Lucera va in scena 'Federico II e il Poeta’ con le canzoni di Franco Battiato
Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.
Lunedì 5 Gennaio The Sixty Beat REVOLUTION acoustic version_ Mad(e) in Trio_ _Un viaggio musicale_ _unplugged_ _Italiano_ & _Internazionale_ _dal beat anni ‘60 (con un omaggio alla parte cantautorale italiana),_ _passando per_ _il rock anni ‘ - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.