Riverbero di versi la nuova opera del poeta triestino Luciano Postogna

Da triesteprima.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

"Riverbero di versi" In libreria da gennaio 2026 Poesia dopo poesia la poetica dell’Autore, intrecciata con elementi del mondo naturale del Friuli Venezia Giulia, riesce a donare al lettore emozioni di rara suggestione. “I versi di una poesia con i suoi riverberi possono essere gli strumenti per. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

