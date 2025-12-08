Chieti accende il Natale con una grande festa a San Giustino | acrobati ed eventi fino all' Epifania FOTO e VIDEO

Grandi e piccoli a testa in su, nel tardo pomeriggio di domenica 7 dicembre, per lo spettacolo Incantum, che in piazza San Giustino ha dato il via al cartellone degli eventi del Natale 2025, a Chieti.Acrobati appesi a una gru hanno incantato il vastissimo pubblico che ha riempito la piazza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

