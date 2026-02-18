Il tiramisù virale delle Olimpiadi è un' ottima notizia per l' Italia da moltissimi punti di vista

Il tiramisù diventato virale durante le Olimpiadi ha portato un sorriso all’Italia. La causa è stata la condivisione di immagini di questo dolce tradizionale, pubblicate da Jutta Leerdam, la pattinatrice olandese, che ha conquistato l’oro. La campionessa ha mostrato anche altri cibi italiani come pizza e pasta, attirando l’attenzione sui sapori del nostro paese. La sua pubblicazione ha fatto il giro del web, creando un effetto positivo tra gli appassionati di sport e cibo. La diffusione di queste immagini continua a far parlare di Italia nel mondo.

Non soltanto la star del pattinaggio olandese Jutta Leerdam, che dopo la strepitosa medaglia d'oro ha pensato bene di condividere le immagini di pizza, pasta e spuntini vari con i suoi 6,3 milioni di follower su Instagram. Le Olimpiadi invernali 2026 ci hanno ricordato forte e chiaro che anche gli sportivi migliori del mondo possono diventare all'occorrenza dei provetti food influencer. E, a quanto pare, l'accoglienza gastronomica che li ha attesi nei villaggi di Milano-Cortina li ha convinti appieno. Proprio così: in questi giorni di gare su ghiaccio e neve, abbiamo visto il giocatore di curling statunitense Ben Richardson inaugurare sui social la sua rubrica quotidiana di food review, con gnocchi al gorgonzola da 8. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Passione tiramisù alle Olimpiadi, gli atleti scoprono il dolce italiano più buono (che diventa virale)Durante le Olimpiadi, la passione per il tiramisù cresce tra gli atleti, attratti dal dolce italiano più amato, che diventa rapidamente virale sui social.

LIVE Italia-Giappone 4-1, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: mano da tre punti delle azzurre!L’Italia ha battuto il Giappone 4-1 durante la partita di curling femminile alle Olimpiadi, grazie a una mano decisiva delle azzurre che ha portato a tre punti.

