Omicidio Quentin spunta il video del pestaggio eseguito dagli antifascisti a Lione video

Un video che mostra il pestaggio di Quentin, il giovane francese ucciso a Lione, è stato diffuso online. La registrazione rivela come un gruppo di antifascisti abbia colpito e preso a pugni il ragazzo, che aveva cercato di difendere le ragazze del collettivo Nemesis. La scena si svolge davanti a un bar nel centro della città, mentre alcuni passanti assistono impauriti.

Sono state pubblicate nuove immagini del pestaggio violento che ha portato alla morte di Quentin, giovane francese di destra aggredito per aver provato a difendere le ragazze del collettivo Nemesis a Lione. Nel video si vedono diverse persone che si accaniscono sui corpi inermi di tre giovani. Due riescono a rialzarsi da terra mentre vengono presi a calci, mentre un altro ragazzo rimane a terra: si tratta di Quentin. Nessuna pietà da parte dell'estrema sinistra, che a volto coperto colpisce ancora e lo fa in branco, massacrano un 23enne innocente, nel silenzio assordante di una sinistra radicale francese che fa di tutto per discolparsi dall'accaduto. Lione, è morto il 23enne pestato dagli antifascisti Quentin, il giovane di 23 anni pestato durante una discussione politica a Lione, è deceduto questa mattina a causa delle ferite riportate. In Francia a Lione, un giovane patriota di nome Quentin è dichiarato in stato di morte cerebrale dopo esser stato vittima di un linciaggio brutale e premeditato, un vero e proprio omicidio politico consumato nel cuore dell'Europa.