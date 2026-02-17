Lione 23enne ucciso dagli antifascisti | sospeso assistente del deputato di Mélenchon

A Lione, un giovane di 23 anni è stato ucciso durante un'aggressione, e le autorità sospettano che un assistente di un deputato di Mélenchon sia coinvolto. Testimoni riferiscono di aver visto l’uomo presente al momento dell’evento, avvenuto in una zona molto frequentata della città. La polizia ha già fermato alcune persone e sta cercando di chiarire i dettagli di quella notte. La vittima, Quentin Deranque, era conosciuto tra i suoi sostenitori e aveva partecipato a diverse manifestazioni politiche.

Jacques-Elie Favrot sospeso. L'assistente parlamentare del deputato della France Insoumise (LFI), Raphael Arnault, è stato raggiunto dalla sospensione del "diritto d'accesso" in Parlamento Il suo nome viene "citato da diversi testimoni" nell'aggressione mortale del giovane militante nazionalista, Quentin Deranque, venerdì scorso a Lione. "La sua presenza tra le mura dell'Assemblea potrebbe causare turbative dell'ordine pubblico", si legge in una nota diffusa dalla presidenza della camera bassa francese. Braun-Pivet "ha dunque deciso di sospendere, a titolo preventivo e senza pregiudizio alcuno sul seguito dell'inchiesta giudiziaria, i diritti d'accesso di quest'ultimo", si precisa nella nota.