Il team medico del Monaldi di Napoli ha deciso di valutare attentamente vari fattori prima di procedere con il nuovo trapianto del cuore al bambino ricoverato, tra cui il peso, il gruppo sanguigno e le condizioni di salute. La scelta si basa su dati raccolti durante le ultime analisi, che indicano come questi elementi possano influire sulla riuscita dell’intervento. La decisione arriva dopo che il piccolo ha ricevuto un primo trapianto di cuore, risultato non duraturo. Oggi, gli esperti si riuniscono per decidere come procedere, considerando anche le complicazioni emerse in questi mesi.

Ci sono alcuni nodi sul tavolo degli esperti che oggi dovranno prendere una decisione in merito al trapianto del cuoricino al piccolo ricoverato al Monaldi di Napoli, dopo che a dicembre gli è stato trapiantato un cuore "bruciato". Si tratta del tempo trascorso in lista d'attesa d'urgenza, del peso corporeo e della compatibilità del gruppo sanguigno. A pesare è però innanzitutto la condizione generale in cui versa a circa due mesi dal primo intervento e dopo il lungo periodo di circolazione extracorporea Ecmo cui è stato sottoposto. Gli esperti che si riuniranno oggi a Napoli dovranno dunque valutare vari elementi, a partire innanzitutto dal quadro clinico del piccolo e dalla sua compatibilità con l'esecuzione dell'intervento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il tempo, il peso, il gruppo sanguigno: ecco i nodi decisivi per la decisione sul trapianto

Un nuovo organo disponibile per il bambino col cuore "bruciato": oggi le verifiche e la decisione sul secondo trapiantoIl bambino di due anni, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha subito un trapianto di cuore danneggiato, e oggi si svolgono le verifiche sul suo stato.

Bimbo col cuore bruciato: attesa per la decisione sul trapiantoUn bambino con il cuore bruciato a causa di un grave incendio ha bisogno di un trapianto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.