Il medico che aveva tentato un primo trapianto di cuore al bambino ha annunciato che il nuovo intervento ha solo il 10% di possibilità di successo. La causa di questa bassa probabilità è legata ai danni irreversibili al cuore del piccolo, che ha subito un grave deterioramento. Solo uno specialista, già coinvolto nel primo intervento, si è detto disposto a riprovare. La famiglia aspetta con ansia una decisione definitiva e spera in un esito positivo. Nel frattempo, la situazione resta complessa.

Ore decisive per il bimbo con il cuore trapiantato a Napoli. L'atteso consulto dei medici circa un nuovo cuore che sarebbe disponibile, avrebbe dato i primi risultati, a quanto riferisce Fancesco Petruzzi, legale della mamma del bimbo che a dicembre aveva ricevuto un cuore danneggiato presumibilmente a causa di un trasporto errato: "Sappiamo che il bimbo del Monaldi è in una lista con altri tre bambini che aspettano il trapianto, ma lui nel suo gruppo sanguigno è il primo nella lista". L'avvocato precisa: "Mi è stato riferito ieri sera da uno dei medici che l'unico disposto a operare di nuovo il bambino è il cardiochirurgo che aveva già operato il piccolo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cuore bruciato, secondo i medici per il bimbo c'è il 10% di riuscita di un nuovo trapianto

Il team di cardiologi visitano il bimbo del cuore “bruciato”, la mamma fuori dalla stanza. L’ipotesi sul trapianto: «C’è il 10% di riuscita»Il team di cardiologi visita il bambino gravemente ustionato, mentre la mamma aspetta fuori dalla stanza.

Bimbo con il cuore “bruciato”, i medici di Roma: “Emorragia e infezione in corso, nuovo trapianto impossibile”Un bambino di Roma ha subito un grave danno al cuore, a causa di un’emorragia e di un’infezione che stanno peggiorando le sue condizioni.

CEO had been disabled,no one dared to treat, a low girl cure him in just one night.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.