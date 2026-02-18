Il Sudafrica supera gli Emirati Arabi Uniti per mantenere il record del 100% anche se il capitano Markram non è del tutto soddisfatto

Il Sudafrica ha vinto contro gli Emirati Arabi Uniti e ha mantenuto il record del 100% di vittorie, perché il capitano Markram si dice comunque insoddisfatto della prestazione della squadra. Questa mattina, durante la partita ai Mondiali T20, il team sudafricano ha conquistato l’accesso ai Super Eight con una vittoria facile di sei wicket. Il risultato ha permesso ai sudafricani di assicurarsi il primato nel girone, anche se alcuni giocatori hanno evidenziato errori nei momenti chiave.

2026-02-18 11:57:00 Riportiamo fedelmente quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull'ottimo sito 101greatgoals: Il Sud Africa è entrato nei Super Eights alla Coppa del Mondo T20 grazie a una comoda vittoria a sei wicket sugli Emirati Arabi Uniti questa mattina. I Proteas si erano già qualificati per la fase successiva, ma non c'è stato alcun rallentamento poiché gli uomini di Aiden Markram hanno mantenuto il loro record del 100% con una prestazione convincente a Delhi che si è rivelata troppo buona per i loro avversari associati. Il Sudafrica ha apportato quattro modifiche alla propria squadra e uno dei nuovi arrivati, Anrich Nortje, ha fatto una forte impressione, prendendo due su 28 dai suoi quattro over mentre gli Emirati Arabi Uniti erano limitati a 122 su sei.